29-летний курянин до смерти избил свою бабушку

Злоумышленника задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Кореневского района. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

21 августа 2020 года примерно в пять часов вчера пьяный подозреваемый находился в доме в селе Комаровка Кореневского района Курской области со своей 84-летней бабушкой. Испытывая неприязнь, он подошел к пенсионерке, сидящей на кровати, и толкнул ее. Женщина упала, подозреваемый стал избивать ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.