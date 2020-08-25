В Курске пройдет благотворительный концерт

Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 августа в 14:00 в торгово-развлекательном центре Central Park (ул. Карла Маркса, 6, холл 1-го этажа) творческий коллектив Академии популярной музыки Игоря Крутого даст благотворительный концерт в поддержку марафона «Мир детства».

Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих. Собранные средства будут направлены на оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

29 августа в Курске пройдет «Ночь кино». Акция станет одним из первых масштабных кинособытий после снятия ограничений в кинотеатрах.