Курские спасатели завершили приемку курских школ

В том году на объектах образования провели более 1700 тренировок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В новом учебном году в Курской области будут работать 955 образовательных организаций: 525 школ, 266 дошкольных учреждений, 13 заведений высшего образования и другие. Сотрудники ГУ МЧС завершили их приемку.

Инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проверили в образовательных учреждениях планы эвакуации, запасные выходы, наличие огнетушителей и исправность системы оповещения. Все учебные заведения оборудованы автоматической системой сигнализацией «Сирена МЧС».

В том году на объектах образования провели более 1700 тренировок по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации, а также более шести тысяч профилактических мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности.