Документы о создании еще трех проходят согласование Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2020 году в Курской области появились две особо охраняемые природные территории регионального значения - «Парк «Патриот» в областном центре и «Лысая гора около села Стужень» в Мантуровском районе.

Документы о создании еще трех - «Левобережье река Камышенка у деревни Екатериновка» в Мантуровском районе, «Луговая степь у хутора Пересыпь» в Обоянском районе и «Первомайский парк» в городе Курске, проходят согласование в федеральных ведомствах.

В числе уже имеющих статус особо охраняемых природных территорий регионального значения и планируемые к созданию «Озеро Лезвино», «Гладиолусовые луга», «Балка к северу от с. Виногробль», «Урочище «Редкий лог», «Жадинское болото – Жадинский лес», «Урочище Гнань и артезианский источник», «Парк «Дубовая роща», «Урочище Заболотовское», «Урочище «Горналь», «Урочище Горы-Болото».