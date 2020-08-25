Под Курском захоронили останки советских воинов

В захоронении приняли участие представители районной администрации, поисковики и жители района

21 августа в поселке Касторное состоялся траурный митинг и захоронение останков 31 советского солдата и одного летчика, найденных на территории Касторенского района поисковиками отрядов «Курская дуга», «Юный пограничник», «Курган» и «Курский фронт».

По медальону установили имя одного из солдат, это младший сержант Михаил Иванович Порохин. Известно также, что он родился в Ушаковском сельсовете Галкинского района Челябинской области. Его супругу звали Варвара Порохина. Идет поиск родственников.

В захоронении приняли участие представители районной администрации, поисковики и жители района.