В Курске свои двери перед зрителями распахнут все муниципальные центры досуга Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 августа в Курске пройдет «Ночь кино». Акция станет одним из первых масштабных кинособытий после снятия ограничений в кинотеатрах.

Участие в «Ночи кино» примут 70 регионов. С 20.00 на площадках всех регионов страны будут показаны три самых кассовых российских фильма 2020 года - это «Иван Царевич и Серый волк-4», «Холоп», «Лед-2».

В Курске свои двери перед зрителями распахнут все муниципальные центры досуга - «Ассоль», «Мир», «Родина», «Сказка», «Спутник» и «Юность». Вход на показы - бесплатный.

Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».