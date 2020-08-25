В Курской области от коронавируса умер еще один человек

Всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 25 августа, за последние сутки в Курской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 курян. Общее число заболевших составляет 6 941 человек. Один пациент скончался. Таким образом, всего от коронавируса в регионе умерли 53 человека.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 15 женщин и 13 мужчин. Возраст больных: 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 1 человек, 30-49 лет – 8 человек, 50-64 года – 10 человек, старше 65 лет – 8 человек.

Выздоровевших 5798 (+103), умерло 53 (+1). Согласно данным экспертов по статистике и моделированию Центра экономических исследований, Курская область вошла в «зеленую зону» по COVID-19.

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, как делал прививку от коронавируса.