В Курске продолжается работа по подготовке к зиме

Акты готовности к отопительному сезону получены на 1250 многоквартирных домов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день общая готовность городского хозяйства к новому отопительному сезону составляет около 72%, ресурсоснабжающих организаций - 82%. Специалисты проверяют котельные установки, тепловые сети и объекты тепло -, электро-, газо- и водоснабжения.

В Курске находится 2009 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, за техническую готовность которых к отопительному сезону отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Акты готовности к предстоящему отопительному сезону получены на 1250 многоквартирных домов. 16 управляющих компаний не выполнили в полном объеме мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме. В прокуратуру направлено письмо с просьбой о проведении проверки в отношении их руководителей.