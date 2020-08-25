Под Курском создадут этнографический музей

Вокруг мельницы планируют создать этнографическую деревню Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Красниково Пристенского района, где расположена старинная водяная мельница, планируют создать этнографическую деревню из десяти дворов. Там появятся Медовый двор, Дом пекаря, Дом кузнеца, Казачье подворье, а также мастерские народных промыслов.

В Медовом дворе гости будут дегустировать мед, в том числе прямо из ульев, смогут примерить костюм пчеловода и приобрести медовую продукцию. В Доме пекаря туристов угостят выпечкой, приготовленной по старинным рецептам.

Дом кузнеца задуман в виде водяной кузницы. В мастерской кожевенного дела покажут работу шорника. Казачье подворье будет состоять из трех куреней. В мастерских народных промыслов будут проводить мастер-классы по гончарному делу, лепке кожлянской игрушки, резьбе по дереву, ткачеству, плетению из соломы, лыка и пеньки.