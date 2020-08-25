В Журавлинке под Курском сгорело кафе

25 августа в 00:29 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в кафе, расположенном в поселке Журавлино Октябрьского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 00:35, ликвидировали в 00:38. В одноэтажном кафе с цокольным помещением сгорело потолочное перекрытие и кровля, огонь частично уничтожил имущество.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.