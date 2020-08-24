На берегу курского водохранилища навели порядок

Очистили порядка около двух километров прибрежной полосы

Курская область принимает участие во Всероссийской акции «Вода России», которая является частью национального проекта «Экология». На этот раз экологи навели порядок на берегу Курского водохранилища на реке Тускарь. Они убрали после себя мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Очистили порядка около двух километров прибрежной полосы, собрали десять мешков бытовых отходов.

«К работам приступили в июне текущего года. На данный момент от мусора уже убран 21 водный объект общей протяженностью 25 км, более 800 человек собрали тысячу мешков отходов. Акция продлится до конца октября», - отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды положен штраф. В этом году за несанкционированное размещение отходов наложено штрафов на сумму 1,6 млн рублей.