Под Курском нашли артснаряд

Саперы изъяли артиллерийский снаряд Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 Августа в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечном на улице Новой. На место ЧП выехали сотрудники спецработ Аварийно-спасательной службы и полиция.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.