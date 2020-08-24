В Курской области прошел патриотический велопробег

На пути следования велопробега состоялись короткие митинги и возложения цветов

В Курской области состоялся патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга – 2020», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине окончания битвы на Северном фасе Курской дуги.

Он прошел по маршруту г. Курск – м. Свобода – п. Золотухино – п. Поныри – мемориал «Тепловские высоты» – стела «Ангел мира» – с. Верхний Любаж – г. Фатеж – г. Курск (мемориальный комплекс «Курская дуга»).

В пробеге участвовали велосипедисты-энтузиасты и спортсмены, члены спортивных клубов из Курской, Воронежской, Тульской, Белгородской и Орловской областей, а также Екатеринбурга.

На пути следования велопробега состоялись короткие митинги и возложения цветов, а также краткие исторические экскурсы.