В Курской области снизилось количество разводов

Органы ЗАГС Курской области продолжают работать с частичными ограничениями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области по итогам семи месяцев на 16% снизилось количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в региональном комитете ЗАГС. За это время брак расторгла 2 351 пара.

Органы ЗАГС Курской области продолжают работать с частичными ограничениями, заявления на оказание услуг принимаются по телефонам и через портал госуслуг. На торжественной церемонии теперь присутствуют и гости, соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.

В летние месяцы традиционно количество регистраций брака увеличилось. В июле этого года оформили свои отношения 658 пар, в июне - 527, в мае в связи с установленными ограничениями было проведено 119 бракосочетаний.