Окончательный вариант транспортного планирования разработчики представят к концу года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске планируют сократить количество маршрутов со 101 до 91. При этом предполагается, что большинство из них станут короткими и подвозящими к магистральным маршрутам. Также должно уменьшиться число микроавтобусов на улице Ленина.

Окончательный вариант транспортного планирования разработчики представят к концу года. После утверждения новой транспортной схемы в Минтрансе РФ регион сможет получить в 2022 году федеральное финансирование на обновление парка общественного транспорта.

Параллельно ведется работа по передаче транспорта от «Мосгортранса». К концу этого года Курск получит 40 автобусов и 20 троллейбусов.