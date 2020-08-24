В Курске пройдут концерты на свежем воздухе

Концерты пройдут при хорошей погоде
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В рамках проекта «Музыкальный дворик» концертно-творческий центр «Звездный» представляет несколько программ:
25 августа в 13.00 выступит ансамбль русских народных инструментов Концертно-творческого центра «Звёздный», руководитель Виктор Мезинов.
27 августа в 13.00 прекрасной музыкой порадует эстрадный оркестр, руководитель Василий Кравченко.
28 августа в 13.00 свою программу представят солисты учреждения и ансамбль бального танца под руководством Татьяны Шевелёвой.
Мероприятия состоятся при условии хорошей погоды.