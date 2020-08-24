На курском предприятии погибли двое рабочих

Работники проверяли состояние коллектора Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский следственный отдел СУ СК по Курской области выясняет обстоятельства гибели двух сотрудников курского предприятия. 23 августа вечером их тела обнаружили в пожарном колодце в деревне Чаплыгино Курского района.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ, и примут процессуальное решение.