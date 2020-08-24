В Курске на Парковой ввели одностороннее движение

На Парковой установили новые бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку

Одностороннее движение автомобильного транспорта ввели на участке от проспекта Кулакова в сторону улицы Обоянской, а также в обратном направлении.

Новая схема движения увеличит пропускную способность и сократит количество ДТП. Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

В этом году улицу Парковую (1,576 км) и площадь Рокоссовского (91 м) отремонтировали в ходе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На этих объектах заменили дорожное покрытие. На Парковой установили новые бордюры и дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. В ближайшее время горизонтальная разметка под парковочные места появится на площади перед Дворцом молодежи.