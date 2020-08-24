В Курске из окна выпал пятилетний ребенок

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб Фото: Из архива "КП"

22 августа примерно в 22:40 из окна квартиры, расположенной на десятом этаже дома на улице Карла Маркса, выпал пятилетний ребенок. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

Курский следственный отдел СУ СК по Курской области по данному факту начал доследственную проверку. Следователи установили, что ребенок, оставшись один в комнате, облокотился на москитную сетку и выпал.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников малолетних детей о необходимости постоянного визуального контроля за ними в момент их нахождения в помещениях.