В Курской области прошла акция «75 тысяч шагов к Победе»

Все участники получили памятные медали Фото: Яна ШЕЛЕСТ

22 августа, накануне дня победы в Курской битве почти во всех районах области прошли забеги «75 тысяч шагов к Победе». Бегуны стартовали одновременно в 10 часов утра. По всей области длина дистанции составила 2,5 км, а в поселке имени Маршала Жукова, где бежали жители Курска и Курского района - 7,5 км.

Бегуны стартовали одновременно в 10 часов утра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

«Мероприятие такого плана и масштаба с почти тридцатью одновременным стартами еще не проводилось в Курской области. Надеюсь, что оно станет традиционным, а число участников будет расти», - отметила олимпийская чемпионка, советник губернатора, руководитель фонда «Спортивное поколение» Евгения Ламонова.

Забеги прошли почти во всех районах области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Все участники перед стартом получили фирменный номер «046», футболки, а на финише - памятные медали.