Под Курском горела квартира

На балконе закоптились потолок и стены Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 августа в 13:28 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Всесвятской в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Оказалось, что на одном из балконов многоквартирного дома загорелся мусор. Возгорание локализовали в 13:37, ликвидировали в 13:41. На балконе закоптились потолок и стены.

К ликвидации пожара принимали участие 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.