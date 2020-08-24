В Курской области прошли соревнования лыжероллеров

Дистанцию в 12 км – всего 4 круга - преодолевали мужчины в четырех возрастных группах

В Курчатовском районе прошел второй этап Кубка Курской области по лыжероллерам. В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из Курска и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Белгорода и других городов.

Вместе со всеми на старт вышли губернатор Курской области Роман Старовойт, его заместитель Александр Чуркин и олимпийский чемпион Дмитрий Малышко.

Дистанцию в 12 км – всего 4 круга - преодолевали мужчины в четырех возрастных группах. Для женщин предусмотрели расстояние в 6 км, старше 60 лет - 3 км.

«Каждый спортсмен, каждый лыжник в частности знает, что основная работа делается летом. Поэтому сегодня последние старты, когда мы можем себя проверить, насколько правильно ведем подготовку», - отметил Дмитрий Малышко.