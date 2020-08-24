Куряне отметили 77-ю годовщину победы в Курской битве

Вечером в областном центре отгремел салют

В Курске прошли торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине разгрома фашистских войск в Курской битве. Память героев почтили на мемориальном комплексе «Курская дуга».

Представители администраций области и города, законодательных органов, федеральных ведомств, ветеранских организаций, политических и общественных объединений возложили цветы к памятному знаку «Курск — Город воинской славы», к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и Вечному огню. От жителей Курской области венки возложил глава региона Роман Старовойт.

Также церемония возложения цветов состоялась на мемориале «Памяти советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и у стелы «Героям-курянам» на Красной площади областного центра.

Вечером в областном центре отгремел салют. Во избежание большого скопления людей его организовали на трех площадках.