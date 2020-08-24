Под Курском ночью сгорел автомобиль

ВАЗ-2107 сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

24 августа в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Хмелевое Фатежского района. На место ЧП выехали пожарные отдельного поста пожарной охраны «Любаж», ПЧ № 45 Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Огонь локализовали 02:57, ликвидировали полностью - в 03:00. ВАЗ-2107 сгорел полностью.

К ликвидации пожара принимали участие 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.