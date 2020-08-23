Курские пожарные спасли человека из горящего дома

Сообщение о пожаре поступило спасателям 22 августа в 18.31. В Курске на улице Суворовской загорелся жилой дом. На место происшествия отправились спасатели, полицейские, медики, а также работники электрических сетей и газовой службы. В 18.41 пожарные ликвидировали загорание.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в доме тлел матрас на площади 1 квадратный метр. Специалисты спасли одного человека. Причины ЧП и ущерб сейчас устанавливаются.

Спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, звоните на единый номер вызова экстренных служб «112».