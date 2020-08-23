23 августа в Курской области заразились коронавирусом 35 человек, 10 пациентов выздоровели

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточный прирост зараженных в Курской области составил 35 человек. Всего по данным оперштаба на 23 августа, в регионе зарегистрировали 6 879 случаев Covid-19. Под медицинским наблюдением находятся 1 135 пациентов: 242 - в стационарах, 893 - дома. К аппаратам ИВЛ подключены 12 курян.

Окончили лечение уже 5 696 человек, за сутки выписали еще 10 пациентов. Скончались 52 человека, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная Covid-19.

В регионе провели 181 625 исследований материала на коронавирус и 18 499 анализов на антитела к инфекции.