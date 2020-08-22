В Курскую область поставят 3800 доз вакцины от коронавируса

В регион уже поступило оборудование для хранения вакцины Фото: Из архива КП.

Холодильное оборудование для хранения вакцины от коронавируса поступило в лабораторию Курского областного клинического кожно-венерологического диспансера, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

- Мы получили уже пять холодильных установок, еще две поступит в ближайшее время. Все оборудование имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Оно мобильное, в нем можно хранить и транспортировать вакцину при нужном температурном режиме, а это -20°C, - сообщил Андрей Викторович.

При температуре -60°C вакцина будет храниться на складе у производителя. В Курскую область первой партией поставят порядка 1300 доз вакцины от коронавируса, а всего Минздрав России направит в наш регион 3 800 доз. В первую очередь прививки сделают медики, учителя, сотрудники полиции.

Ранее КП сообщала, что губернатор региона Роман Старовойт уже сделал прививку от коронавируса.