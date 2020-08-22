В Курской области презентовали фильм о легендарной битве

Картину представил сам автор Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Поныри прошла презентация документального фильма «Часовые памяти. Поныри» с участием его автора Алексея Рафаенко. Картина рассказывает об одном из ключевых событий Второй мировой и Великой Отечественной войн, длившемся 49 дней и отмеченном самым крупным танковым сражением в истории – битве на Курской дуге.

Показ прошел на главной площади поселка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кроме того, на центральной площади поселка работает фронтовой кинотеатр. Всем желающим показали фильм «Освобождение: Огненная дуга», две видеопрограммы – «Курск-43. Огненная дуга», «Помним победу», а также фильм «Солдатик» и видеоролик о самом юном актере этой картины Сергее Олешкове.

Люди пришли, несмотря на дождливую погоду Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также в поселке Поныри открыли 28 стел памяти неизвестных советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Курской области.

В регионе в эти дни проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Курской Битве.