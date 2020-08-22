В Черноземье реконструкторы воссоздали Курскую Битву

В Фатежском районе на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» впервые состоялся фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». Более 150 реконструкторов из десяти регионов страны воссоздали атмосферу сражения на Курской дуге.

В июле 1943 года на месте проведения реконструкции насмерть стояли бойцы 70-й армии НКВД и 140-й стрелковой дивизии. Советские войска ценой больших потерь удержали высоту «269» на Северном фасе Огненной дуги и не допустили прорыв немецко-фашистских захватчиков к Курску.

- Изначально сценарий был привязан к событиям, которые происходили на этой поклонной высоте. Но, понимая весь масштаб Курской битвы и какое значение она сыграла в 1943 году, мы внесли в сценарий корректировки, чтобы отразить весь ее ход, – рассказали в военно-патриотическом клубе «Набат», который принимал участие в реконструкции.

Особую зрелищность придала мероприятию военная техника. В реконструкции задействовали бронетранспортеры, легендарную «Катюшу», «сорокопятки», советские танки Т-34 и Т-70, а также немецкие - Т–III и «Прага». Всего зрители увидели 18 единиц техники.