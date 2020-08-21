В Курской области сняли часть ограничительных мер по коронавирусу

Детсады будут работать в обычном режиме Фото: Из архива КП.

Снята часть ограничительных мер, введенных в Курской области из-за коронавируса. Так, детские сады с 1 сентября начнут работать с полноценной наполняемостью групп – так же, как и ранее, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без ограничений по количеству участников, а также в помещениях без присутствия зрителей. Участниками таких мероприятий могут быть спортсмены старше 14 лет.

В ходе заседания оперативного штаба обсуждалось возобновление работы фудкортов и детских развлекательных центров. Их работу, по мнению главного государственного санитарного врача Курской области, сложно организовать с соблюдением всех норм. Так как многие граждане, среди которых и студенты, сейчас приезжают в Курскую область из других регионов, в том числе неблагополучных по коронавирусу, принято решение отложить открытие этих популярных общественных мест.