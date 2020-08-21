В Курске отключат свет

Отключения пройдут во всех округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети» будут отключать свет по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 24 по 28 августа с 09-00 до 16-00:

Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61,

С 24 по 28 августа с 13-00 до 16-30:

Обоянская 23-25,

Дружбы 1-7, 3А;

Народная 6-10/27;

Белгородская 20/1-24;

2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,

1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,

Краснополянская 19-21, 2-12

С 24 по 28 августа с 09-00 до 17-00:

Монтажников,

Лучистая,

Прилужная,

Народная (Частный сектор)

Центральная,

Прилужный проезд,

Арматурная,

Охотничий проезд,

Утренняя.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 24 по 28 августа с 09-00 до 17-00:

Нижняя Казацкая 99-121; 110-138

Масловка 3-43; 4-44

4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72

Сыромятникова 5-49; 2-36

1-й Заречный проезд 6-14; 11-13

Заречная 114-168; 111-165

Верхняя Луговая 340

Бурцевка 7, 9

Верхняя Казацкая 242А

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 24 по 26 августа с 09-30 до 16-00:

Калинина 61-93 68- 96

27 августа 2020г. с 13-30 до 16-00:

Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10

Крсснознаменная 9, 9а

Тел. для справок: 26-32-10