В Курске отключат свет

Отключения пройдут во всех округах
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети» будут отключать свет по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 28 августа с 09-00 до 16-00:
Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61,
С 24 по 28 августа с 13-00 до 16-30:
Обоянская 23-25,
Дружбы 1-7, 3А;
Народная 6-10/27;
Белгородская 20/1-24;
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
Краснополянская 19-21, 2-12
С 24 по 28 августа с 09-00 до 17-00:
Монтажников,
Лучистая,
Прилужная,
Народная (Частный сектор)
Центральная,
Прилужный проезд,
Арматурная,
Охотничий проезд,
Утренняя.
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 28 августа с 09-00 до 17-00:
Нижняя Казацкая 99-121; 110-138
Масловка 3-43; 4-44
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72
Сыромятникова 5-49; 2-36
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13
Заречная 114-168; 111-165
Верхняя Луговая 340
Бурцевка 7, 9
Верхняя Казацкая 242А
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 24 по 26 августа с 09-30 до 16-00:
Калинина 61-93 68- 96
27 августа 2020г. с 13-30 до 16-00:
Союзная 5, 9, 13, 15, 17, 19, 10
Крсснознаменная 9, 9а
Тел. для справок: 26-32-10