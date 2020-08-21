Десять курских семей переселяются из аварийного жилья

В этом году расселят всего 21 квартиру Фото: Светлана ВОЛКОВА

В рамках адресной программы по переселению из аварийного жилья Курска на 2019-2025 годы, в комитете по управлению муниципальным имуществом города прошла жеребьевка десяти квартир.

В этом году расселению подлежит 21 квартира из трех аварийных домов по адресам:

- ул. Красной Армии, 14,

- ул. Карла Маркса, 77/5,

- ул. Володарского, 43.

- В соответствии с потребностью, а также с учетом общей площади жилых помещений, приобретено три двухкомнатных и семь трехкомнатных квартир в домах по проспекту Дериглазова, - рассказали в мэрии. - Жеребьевка проводилась поэтапно. На каждом этапе распределены квартиры, равнозначные по площади, занимаемой гражданами, участвующими в жеребьевке.

На жеребьевку пригласили десять семей – пришли девять, за отсутствующих выбор квартиры сделал один из членов комиссии.

По результатам жеребьевки семьям будут выданы договоры найма и социального найма для вселения в новые квартиры.