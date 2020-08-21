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Самострой в центре Курска демонтируют

Башенный кран на улице Советской уже убрали
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Внешний вид города обещают привести в порядок

Внешний вид города обещают привести в порядок

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Самострой на улице Советской будут демонтировать. Исполнением решения суда о сносе незаконного строительного объекта на улице Советской занимаются судебные приставы.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области, в настоящее время в адрес должника направлено требование о выполнении судебного решения, а также проект договора с организацией, которая готова безвозмездно снести строение.

Башенный кран, который не один год возвышался над этим строительным объектом, уже демонтирован.