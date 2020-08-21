Самострой в центре Курска демонтируют

Внешний вид города обещают привести в порядок
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Самострой на улице Советской будут демонтировать. Исполнением решения суда о сносе незаконного строительного объекта на улице Советской занимаются судебные приставы.
Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области, в настоящее время в адрес должника направлено требование о выполнении судебного решения, а также проект договора с организацией, которая готова безвозмездно снести строение.
Башенный кран, который не один год возвышался над этим строительным объектом, уже демонтирован.