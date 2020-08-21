Куряне будут голосовать с помощью электронных урн

В регионе пройдут допвыборы в ГосДуму Фото: Из архива КП.

На дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Сеймскому избирательному округу №110 в единый день голосования 13 сентября будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. С 24 августа Избирательная комиссия Курской области организует обучение операторов КОИБ.

Проголосовать при помощи электронных урн избиратели смогут на всех избирательных участках в Железнодорожном и Сеймском округах города, на восьми участках в Курском районе и впервые на 10 участках в городе Щигры, сказали в избиркоме.

Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, КОИБ позволяет быстро и точно подсчитать голоса избирателей, отданные за кандидатов. А затем сформировать и распечатать протокол об итогах голосования на избирательном участке.

Голосование при помощи КОИБ будет проходить только в основной день голосования 13 сентября. После 20.00 часов избирательные бюллетени, по которым куряне голосовали в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября, также загружаются в КОИБ для автоматического подсчета голосов.

После этого сформируется итоговый протокол участковой избирательной комиссии с машиночитаемым кодом QR-кодом. С помощью технологии QR-кодирования данные, содержащиеся в протоколах УИК, будут введены в Государственную автоматизированную систему «Выборы» для подведения итогов голосования.