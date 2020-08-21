Курянам пересчитают начисления за воду

Курянам обещают сделать перерасчет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле МУП «Курскводоканал» некорректно начислило плату за водоснабжение на общедомовые нужды, исходя из показаний общедомовых приборов учета, без ограничения нормативов потребления.

Организация некорректно трактовала внесенные изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Государственная жилищная инспекция Курской области обязала МУП «Курскводоканал» устранить нарушение. Перерасчет будет сделан всем потребителям, кому в квитанциях за июнь платежи были начислены незаконно, сообщили в администрации региона.