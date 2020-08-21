Зданию "шестерки" на Красной площади в Курске вернут исторический облик

Это здание самое старое на площади, не считая Знаменского собора Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшее время начнется ремонт здания по адресу: Красная площадь, д.6, известного среди курян как «шестерка». Здесь приведут в порядок фасад и вернут ему исторический цвет, кондиционеры уберут за защитные экраны, демонтируют видеоэкран на крыше.

Паспорт объекта разработали специалисты регионального центра компетенций, исходя из архивных данных и требований дизайн-кода. Документ одобрен Градостроительным советом при областном комитете архитектуры и градостроительства, сообщили в администрации региона.

- Это здание самое старое на площади, не считая Знаменского собора. Что касается цветового решения, то оно менялось на всем протяжении его существования. Мы хотим максимально воссоздать исторический облик строения, – сказала советник губернатора Анна Коновалова.