В Курске завели административные дела за отключение горячей воды

Длительные отключения случились в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июне-июле 2020 года ресурсоснабжающая организация при проведении ремонта сетей несколько раз отключала на длительный срок горячую воду жителям многоквартирных жилых домов Центрального округа Курска.

Прокуратура возбудила против трех должностных лиц ресурсоснабжающей организации дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Рассмотрение актов находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.