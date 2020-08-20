Прокуратура проверяет три курские больницы

Работу курских медиков проверяют прокуратура и СК Фото: Из архива КП.

Прокуратура Курской области организовала проверку по публикациям в средствах массовой информации о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи жителям Горшеченского и Суджанского районов, сообщили в ведомстве.

- По данным СМИ в Горшеченском районе после проведенной операции пациентка очнулась в морге. Медицинские работники поместили ее туда, не получив достоверных данных о смерти. В другой публикации содержится информация о том, что жителю Суджанского района, получившему 70 процентов ожогов тела, не была своевременно оказана специализированная медицинская помощь. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению медперсоналом лечебных учреждений законодательства о здравоохранении. По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.

Также ведомство проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 21-летней жительницы Курска.

- По сведениям публикации девушка скончалась в больнице, - говорится в сообщении. - Будет дана оценка соблюдению медперсоналом лечебных учреждений законодательства о здравоохранении.