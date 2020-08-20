В Курской области зарегистрировано два случая болезни Лайма

Отправляясь на природу, курянам советуют пользоваться защитными аэрозолями Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается сезон активности клещей. На 20 августа с начала года в больницы обратились 1612 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 797 детей. Зарегистрировано два случая болезни Лайма (иксодового боррелиоза). В обоих случаях заболевание стало следствием присасывания клещей в прошлом сезоне, сказали в Роспотребнадзоре региона.

Клещевой энцефалит в Курской области не регистрируется.

В лаборатории ФБУЗ «ЦГиЭ по Курской области» исследовано 1824 клеща. По результатам этих исследований в 267 особях (14,6% исследованных клещей) обнаружены боррелии, в 62 особях (3,4% от числа исследованных) – гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека при проведении лабораторных исследований клещей обнаружен в 0,1% исследованных клещей (в одном случае).

- При посещении территорий, где могут обитать клещи, отдайте предпочтение светлой одежде, на которой легче обнаружить ползущего клеща. Обработайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией, - рекомендуют в ведомстве.