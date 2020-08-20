В Курске мост через Сейм признали опасным

Курян просят купаться только в оборудованных местах Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники аварийно-спасательной службы Курской области и управления по делам ГО и ЧС города Курска провели обследование старого железнодорожного моста через реку Сейм, расположенного в районе детского лагеря имени Ульяны Громовой.

Любители экстрима часто прыгают в воду с этого моста. Но такие прыжки крайне опасны и могут привести к гибели.

Водолазы провели обследование дна реки рядом с мостом: правый берег Сейма зарос камышом, левый полон коряг. Глубина реки составляет всего два метра – этого недостаточно для ныряния.

- К сожалению, мост уже «отметился» в списке мест гибели людей на воде. В прошлом году в середине лета при прыжке с него погиб молодой мужчина. Но, несмотря на все риски, куряне продолжают пренебрегать правилами безопасности. Часто в ходе патрулирования акватории спасатели встречают на мосту подростков. С детьми проводятся разъяснительные беседы, - сказали в мэрии Курска.

На мосту в очередной раз установили знаки о запрете прыжков и купания в необорудованном месте.