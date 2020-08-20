В Курской области запустили старинную водяную мельницу

Мельница – свидетельница Петровских времен Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области запущена водяная мельница после реконструкции. Для возрождения древнего производства был приглашен специалист-мельник из Пскова Сергей Ешин.

Старинная водяная мельница - уникальный памятник русского деревянного зодчества. В регионе планируют реализовать проект по созданию туристического кластера, якорем которого будет эта мельница – свидетельница Петровских времен. Сегодня разрабатывается и фактически готова к утверждению градостроительная документация – проект планировки территории порядка 50 гектар, он проходит общественные обсуждения. Также подписано постановление об установлении охранных зон.