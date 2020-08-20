Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Курской Битве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном центре "Курск - Город воинской славы" презентовали переизданную книгу «Золотые звезды курян» и VI части 17 тома Книги Памяти.

Справочник «Золотые звезды курян» рассказывает о Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы трех степеней, родившихся, живших и захороненных в Курской области.

Книга дополнена 39 именами солдат, которые погибли в Курской области в 1941-1942 годах. Впервые в издание включили информацию о тех, кто жил на территории региона и был удостоен различных званий. Среди уроженцев Курской области или проживавших в нашем регионе семь Героев Российской Федерации, 61 кавалер ордена Славы.

Также в свет вышел 17-й том Книги Памяти Курской области. В него вошли списки из 8770 советских солдат, захороненных в районах области, уточнены места захоронений 310 воинов-курян.

Первый экземпляр книги "Золотые звезды курян" с автографами членов редколлегии и составителей подарен выставочному центру "Курск - Город воинской славы".