В Курске открылась выставка, посвященная 75-й годовщине Победы

Выставка открыта до 10 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» (Красная площадь, 2/4) открылась межрегиональная выставка произведений художников Курска, Белгорода и Орла, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Это не первый совместный выставочный проект трех областей, осуществляемый в рамках единого экспозиционного пространства.

Начало этой традиции было положено в 2013 году в Белгороде. Символично, что первая совместная выставка была посвящена 70-летию Победы в Курской битве.

В экспозицию вошли произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, храмовой живописи, театрально-декорационного искусства и народного творчества – от натюрморта и пейзажа – до тематической картины.

На выставке представлено порядка 180 работ известных курских, орловских и белгородских мастеров, заслуженных и народных художников, лауреатов премии Губернатора Курской области им. А.А. Дейнеки, лауреатов премии «Прохоровское поле» (г. Белгород).

Выставка будет работать до 10 сентября.