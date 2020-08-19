Балетмейстер стал почетным гражданином Курска

Алексей Ловчиков - бессменныйруководитель ансамбля бального танца "Соловьиная весна" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Звание Почетного гражданина Курска присвоено Алексею Ловчикову - балетмейстеру, бессменному руководителю ансамбля бального танца "Соловьиная весна", сообщили в мэрии.

В 1984 году Алексею Ловчикову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;

В 2008 году Алексей Михайлович признан победителем конкурса общественного признания «Человек года» в номинации «Творчество», с вручением премии «Курская антоновка».

В 2011-м - награжден почетным знаком «За особые заслуги перед городом Курском».

Имя Алексея Ловчикова внесено в Большую Курскую энциклопедию. Его школу прошли более 10 тысяч человек: практически все руководители студий бального танца Курска вышли из ансамбля «Соловьиная весна». Его ученики работают в Германии, в Таиланде в Канаде, в США, в Японии.