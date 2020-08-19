Сбербанк запустил промовклад «Встречай осень» с повышенной ставкой

Открыть его можно с 17 августа по 30 сентября 2020 года включительно. Вкладчикам доступны четыре варианта размещения средств: на 3 месяца (ставка 3,6% годовых), 6 месяцев (3,8%), 12 месяцев либо 24 месяца (в обоих случаях — 4%).

Валюта вклада — рубль, минимальный размер — 50 тысяч рублей, капитализация процентов — в конце срока, пополнение вклада не осуществляется, снятие — только в части процентов, максимальная сумма вложения не ограничена.

Вклад можно оформить на устройствах самообслуживания, в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать»Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАОПАО Сбербанк:Сбербанк:

«Благодаря нашему сезонному промовкладу сентябрь принесет вместе с собой новые возможности для приумножения сбережений. Ставки по нему выше, чем в базовой линейке. Это неплохой довод в пользу того, чтобы открыть вклад именно сейчас».