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В честь Дня Госфлага РФ по Курску пройдет автопробег

Мероприятие состоится 21 августа
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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Автопробег стартует в 11.00

Автопробег стартует в 11.00

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен в 1994 году указом Президента РФ Бориса Ельцина и отмечается ежегодно.

В честь праздника, 21 августа, по Курску пройдет пробег машин в цветах Российского флага. По улицам города проедут 30 автомобилей – 10 белых, 10 синих и 10 красных машин.

Автопробег стартует в 11.00 на площади перед Областным Дворцом молодежи (ул. Белгородская, 14Б).

Автомобилисты проедут по маршруту - площадь перед Областным Дворцом молодежи - ул. Дзержинского - ул. Сонина - Красная площадь - ул. Ленина - Северный автовокзал - Триумфальная арка - ул. Радищева - Красная площадь.