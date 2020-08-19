Под Курском сгорел КАМАЗ

Большегруз вспыхнул на трассе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 15:59 18 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании грузового автомобиля «Камаз» на автодороге «Поныри» -«Курск» Поныровского района.

По данным МЧС по прибытии в 16:10 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:12, ликвидировано в 16:15.В результате возгорания в грузовом автомобиле «Камаз» повреждена огнем кабина. Без пострадавших.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

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