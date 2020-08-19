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Происшествия

Под Курском утонул мужчина

Трагедия произошла в Золотухинском районе
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Курян просят купаться только на официальных пляжах

Курян просят купаться только на официальных пляжах

Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на необорудованном для купания месте в селе Долгое на реке Тускарь Золотухинского района.

На место происшествия прибыли оперативная группа местного гарнизона Золотухинского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли из воды тело 60-летнего мужчины.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры безопасности при посещении водоемов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

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