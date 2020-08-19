Под Курском обнаружили сгоревшие останки пропавшего мужчины

Курянин был в розыске с 13 августа Фото: из открытых источников

В Дмитриевском районе по факту обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

14 августа примерно в шесть часов вечера в лесу возле села Неварь Дмитриевского района Курской области обнаружены сгоревшие останки человека. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что останки принадлежат 45-летнему жителю поселка Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области. Мужчина был в розыске как без вести пропавший с 13 августа.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 августа двое жителей поселка Первоавгустовский, их знакомый и 16-летняя девушка выпивали на окраине поселка Первоавгустовский. В это время мимо компании проходил тот самый мужчина. Один из компании потребовал от него извинений за то, что его родственник пострадал в ДТП по вине этого 45-летнего курянина.

Но в ответ услышал отказ. Тогда трое мужчин стали избивать прохожего. После этого, они посадили его в автомобиль и увезли в район кладбища, где снова требовали от мужчины извиниться, а получив отказ, продолжили его избиение. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, компания отнесла его в лес. Тело облили горючей жидкостью и подожгли.

Сейчас подозреваемые задержаны, дают признательные показания. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.