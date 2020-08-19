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Происшествия

78-летнюю курянку до смерти загрыз бойцовский пес

Семья держала собаку в доме
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СК разбирается в обстоятельствах происшедшего

СК разбирается в обстоятельствах происшедшего

Фото: из открытых источников

СК проводит проверку по факту гибели жительницы села Останино Мантуровского района.

- В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 17 августа 2020 года, примерно в 15 часов 30 минут в жилом доме села Останино с множественными телесными повреждениями - рваными ранами и следами укусов животного - обнаружена 78-летняя местная жительница, - рассказали в СК.

Пенсионерка проживала в доме своего 34-летнего внука и его семьи. Мужчина держит собаку бойцовской породы. В этот день он уехал на работу, его жена и дети выехали за покупками в соседний населенный пункт. Погибшую обнаружил хозяин дома.

В рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и и принято процессуальное решение, сказали в ведомстве.

Криминал